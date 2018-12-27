Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Fotoğraf Sergisi

Beyşehir'de Fotoğraf Sergisi

3 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, "şefkat ve merhamette güneş gibi ol" konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, "şefkat ve merhamette güneş gibi ol" konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü tarafından Mevlana ve 12-18 Aralık Yoksullarla Dayanışma haftaları kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergileme ödülü kazanan fotoğraflar, açılan bir sergi ile fotoğraf severlerin beğenisine sunuldu.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, fotoğraf üzerine yapılan söyleşilerin ardından yarışmada dereceye giren ve sergileme ödülü alan fotoğrafların slayt gösterimi izlendi.

Ardından yarışma birincisi Abdullah Atıl, ikinci Ahmet Çatman ve üçüncü Muhammet Akar'a para ödülleri, sergileme alan eserlerin sahiplerine ise katılım belgeleri verildi.

Etkinliğin son bölümünde "şefkat ve merhamette güneş gibi ol" konulu sergi açılışı gerçekleştirilirken, fotoğraf severler sergiyi gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:38 Kaynak: AA

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