Beyşehir'de fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergi açılışı - Son Dakika

Beyşehir'de fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergi açılışı

29.04.2021 13:17
Beyşehir'de fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergi açılışı, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, yurt genelinde öğrenim gören ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri arasında geleneksel olarak düzenlenen ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Beyşehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, yurt genelinde öğrenim gören ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri arasında geleneksel olarak düzenlenen ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Yarışmada, derece, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar ise açılan sergide fotoğraf severlerin beğenisine sunuldu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından sosyal medya ortamında bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Sancak Plastik Sadık Gövercin Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere Beyşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende ödülleri verildi.

Törene katılan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, dereceye giren, mansiyon ve sergileme alan öğrenciler ile tüm yarışmacıları kutladı, yarışmada emeği geçenler ile sponsorlara da katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Bayındır, Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Seydişehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Çağlayan ve sponsorlar öğrencilere para ödülü, hediye çekleri ile katılım belgelerini verdi.

Fotoğraf sergisinin açılmasının ardından ise katılımcılar sergiyi gezerek ödül kazanan fotoğrafları çeken öğrencilerle sohbet etti.

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Hisarcık, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergi açılışı - Son Dakika


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