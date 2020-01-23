Beyşehir'de gazinoda çalışan kişiyi vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de gazinoda çalışan kişiyi vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika

Beyşehir'de gazinoda çalışan kişiyi vuran zanlı tutuklandı

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde, silahlı yaralama olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Beyşehir'de gazinoda çalışan kişiyi vuran zanlı tutuklandı, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, silahlı yaralama olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

18 Ocak 2020 günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Beyşehir- Seydişehir yolu üzerindeki Genek deposu mevkisindeki orman yolu üzerinde silahlı saldırıya uğrayan Hüyük'te bir gazinoda çalıştığı öğrenilen Mustafa İ. yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahale sonrasında Konya'ya sevk edilmişti.

Yaralı Mustafa İ., kendisini olayın meydana geldiği adrese çağıran kişi tarafından tabancayla vurduğunu iddia etmişti.

Hakkında daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen A.U., Beyşehir'de polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tarafından adliyeye çıkarıldı.

A.U. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seydişehir, Beyşehir, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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