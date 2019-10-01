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Beyşehir'de geçici işçiler noter kurasıyla belirlendi

2 saat önce

Beyşehir ilçesinde, eğitim kurumlarında 9 ay süreyle geçici olarak istihdam edilecek işçiler noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Beyşehir'de geçici işçiler noter kurasıyla belirlendi, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, eğitim kurumlarında 9 ay süreyle geçici olarak istihdam edilecek işçiler noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.


Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda İŞKUR'un toplum yararına program (TYP) kapsamında 9 ay süreyle çalışacak 52 temizlik işçisi ve 30 güvenlik görevlisi için kura çekimi yapıldı.

Beyşehir Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan kura çekimi sonrası asil ve yedek 52 temizlik görevlisi, ile 30 güvenlik görevlisinin isimleri belirlendi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rüştü Beğendi'nin nezaret ettiği noter kura çekiminde İŞKUR yetkilileri, önce başvuru sahiplerini toplum yararına program hakkında bilgilendirdi, yöneltilen soruları cevaplandırdı.

İşe alınaların 9 ay süreyle istihdam edileceği öğrenildi.

Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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