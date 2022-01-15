Beyşehir'de geleceğin hafızları yetişecek - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde yürütülecek "Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi"ne yönelik çalışmalar başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, imzalanan protokolle Beyşehir İlçe Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek proje kapsamında Necip Fazıl Kısakürek İmam Ortaokulu'nda konuyla ilgili bir toplantı düzenledi.

Bünyesinde 4'üncü sınıf bulunan ilkokulların idarecilerinin katıldığı toplantıda Konuk, proje çerçevesinde Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu pansiyon binasının 1. katında yer alan Beyşehir İlçe Müftülüğüne bağlı Necip Fazıl Kısakürek Hafızlık Kursu'nda eğitim faaliyetlerinin yürütüleceğini belirtti.

Konuk, söz konusu projeyle öğrencilerin sosyal, akademik hayattan uzak kalmadan akranlarıyla birlikte eğitim-öğretim görmelerinin sağlanacağını belirterek, "Temel eğitimden orta öğretime geçişte veli beklentisinin karşılanması ve öğrencilerin bir üst öğrenim kurumuna akademik açıdan en üst seviyede hazırlanması amaçlanmaktadır." dedi.

Öte yandan, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 5.sınıfta erkek hafız adayı olarak öğrenim görecek öğrencilerin belirleneceği hafızlık seviye tespit sınavının da 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 14.00'te Beyşehir Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılacağı hatırlatılarak, öğrencilerin sınav başvurularını 4. sınıfı okudukları okul müdürlüklerinden veya bireysel olarak https://hafiziho.meb.gov.tr adresinden yapabilecekleri kaydedildi.