Gezi esnasında arıza yapan ya da patlayan lastiklere oluşturulan özel bir ekip müdahale etti.

Güzergah esnasındaki tarihi mekanlarda ve yerleşim merkezlerinde mola veren motosiklet tutkunları, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda ise dünyaca ünlü rafting yapılan ırmakların başında gelen Köprüçay'da rafting heyecanı yaşadı.

Kaynak: AA

Motosiklet, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Geleneksel Köprülü Kanyon Motosiklet gezisi - Son Dakika

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