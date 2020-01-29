Beyşehir'de

Beyşehir ilçesinde, üniversite öğrencileri sosyal sorumluluk dersi kapsamında hayata geçirdikleri "gençler yaşlılar elele" projesi kapsamında yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yüksel Gürsoy, yaptığı açıklamada, fakülte olarak Beyşehir Belediyesi Evde Yaşlı Bakım Birimi ile ortaklaşa yürüttükleri projeye yedi öğrencilerinin dahil olduğunu belirtti.

Gürsoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşlılarda hayat; hastalık ve sıkıntılar ile devam ediyor. Yakın arkadaşlarını birer birer kayıp ediyor ve ölümü daha çok düşünmeye başlıyorlar. Bunun yanına bir de yalnızlık eklenince hayat gerçekten çok zor oluyor. Sohbet edecek ve gündelik işlerini yapamayacak duruma geliyorlar. Kimilerinin çocukları, akrabaları veya komşuları yok. Kapıları hiç çalınmayanlar bile var. Bu sebeplerden dolayı gençlerin yaşlıları daha iyi anlayabilmeleri için onların bulundukları ortamları ve zorlukları görmesi ve onlara destek olmalarını istedim. Bir gün hepimizin yaşlanacağını unutmamalıyız. Bu projemiz ile az da olsa çevremizde bulunan bakıma muhtaç yaşlılarımızın yüzlerini güldürmek istiyoruz.Bu cennet vatanı bize bırakan yaşlılarımıza mutlu ve sağlıklı bir hayat diliyoruz."

Projeye dahil olan öğrenciler ziyaret ettikleri evlerde, yaşlılarla sohbet ederek, dert ve sorunlarını dinleyip, yürütülen evde bakım hizmetlerine eşlik ediyor.