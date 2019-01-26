Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de "Gençler Yaşlılar Elele" Projesi

Beyşehir'de "Gençler Yaşlılar Elele" Projesi

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gönüllü üniversite öğrencileri, SÜ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi ve Beyşehir Belediyesi işbirliği ile hazırlanan "gençler yaşlılar elele" projesi kapsamında bakıma muhtaç yaşlılarla evlerinde buluşacak.

Beyşehir'de
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gönüllü üniversite öğrencileri, SÜ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi ve Beyşehir Belediyesi işbirliği ile hazırlanan "gençler yaşlılar elele" projesi kapsamında bakıma muhtaç yaşlılarla evlerinde buluşacak.

Proje kapsamında görev alacak gönüllü öğrenciler Beyşehir Belediyesi yetkilileri ile düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yüksel Gürsoy, yaptığı açıklamada, projede fakültede öğrenim gören 8 gönüllü öğrencinin yer aldığını belirterek, "Öğrencilerimiz Beyşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri Birimi'nin de desteğiyle düzenlediğimiz 'gençler yaşlılarla elele' projesiyle sosyal sorumluluk adına anlamlı bir etkinliğe imza atıyor." dedi.


Gönüllü öğrencilerin proje çerçevesinde 5 gün boyunca Belediye'nin ilgili biriminin tespit ettiği bakıma muhtaç yaşlıların evlerini ziyaret edeceğini dile getiren Gürsoy, mekanlarının fiziki şartlarını daha iyi hale getirmek, daha sağlıklı bir ortamda yaşam sürmelerine imkan sağlamak amacıyla çalışmalar yapacağını vurguladı.

Gürsoy, şunları kaydetti:


"Bakıma muhtaç yaşlılarımıza yalnız olmadıkları duygusunu hissettirmek ve aynı zamanda psikolojik olarak da destek vermek için gönüllü olarak öğrencilerimiz gün içerisinde mesai yapacaklar. Projemiz önümüzdeki üç gün içerisinde hayata geçirilecek. Yaşlı insanlarımızın dualarının her şeyin üstünde olduğunun bilinciyle bu projeye destek verdik. Bu sebeple çok önemsiyoruz. Fakülte olarak sosyal sorumluluk bilinci ile Beyşehir Belediyesi'nin de destek ve katkılarıyla benzer çalışmalarımız inşallah önümüzdeki süreçte de devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:38 Kaynak: AA

Ali Akkanat, Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Güncel
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