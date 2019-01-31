Beyşehir'de Gençler Yaşlılarla El Ele Veriyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üniversiteli gençler "gençler yaşlılar el ele" projesi kapsamında evde bakım hizmetinden istifade eden yaşlı ailelerle evlerinde buluşuyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üniversiteli gençler "gençler yaşlılar el ele" projesi kapsamında evde bakım hizmetinden istifade eden yaşlı ailelerle evlerinde buluşuyor.



Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi ile Beyşehir Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında bir araya gelen gönüllü öğrenciler, evde bakım hizmeti alan yaşlı ailelerin ikametlerini ziyaret ederek ev temizliği yaptı, aile bireyleriyle sohbet ederek onlara manevi destekte bulundu. Beyşehir Belediyesinin 2014 yılında kurduğu evde bakım hizmetleri birimi personeli ile birlikte ziyaret ettikleri evlerde, Belediye çalışanlarıyla beraber mesai yapan gönüllü gençler, ailelerin temizlik ve bakımla ilgili ne ihtiyaçları varsa giderdi, odaları süpürdü, camları sildi, dolan soba borularını temizledi, mutfakta yemek yaptı, çamaşır, bulaşık yıkadı. Gençler, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, yaşlı ailelerin yaşam sürdükleri evlerin fiziki mekanlarını daha iyi, daha sağlıklı şartlara kavuşturabilmek için gün boyu süren bir mesai yaptı.



Gönüllü öğrenciler, yaşlı ailelerle sohbete de zaman ayırarak manevi yönden onlara destek olmaya çalıştı.



"Gençlerimiz için de farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz"



Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrencilerinden projede yer alan Sevilay Öksüz, yaptıkları işin aynı zamanda bir farkındalık da oluşturduğunu vurgulayarak, "Biz köylere gidiyoruz. Durumu kötü olan büyüklerimizi görüyoruz. Daha önce yaşamadığımız, belki sadece televizyonlardan gördüğümüz, gazetelerden okuduğumuz olayları gerçek olarak burada yaşıyoruz. Çok farklı bir duygu, 'anlatılmaz yaşanır' diyebilirim. Öncelikle gittiğimiz evlerde yaşlılarımızla tanışıyoruz, evde temizlenecek bir yer varsa onları yapıyoruz, yemek isterlerse yemeklerini yapıyoruz. Onlara elimizden geldiğince her türlü konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İhtiyaçları olan mutfak malzemelerini alıyoruz, elektrik ve su faturalarının ödenmesine kadar ilgileniyoruz. Şehirde yaşamış bir insan olarak bizler buradaki insanları bu vaziyette görünce çok farklı duygular yaşıyoruz. Gördükçe aslında içimiz parçalanıyor, bayağı üzülüyoruz. Ama onlara yardım ettiğimiz için de çok mutlu oluyoruz. Zaten biz gönüllü olarak geldik, gönüllü olarak bu projeye dahil olduk. Beyşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri Birimi ile işbirliği halinde bu projenin içerisinde yer alıyoruz. Beyşehir Belediyesi çok güzel bir projeye imza atmış onlara da bu anlamda çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Gönüllü gençlerden Hakan Çelikel ise, "Burada tüm ekiple birlikte yaşlı insanlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderip sohbet ederken onların mutlu olduğunu görmek, bizleri de mutlu ediyor. Genelde yaşlılarımız burada iş güç yapmaya gücü yetmeyen insanlarımız olduğu için bizden istekleri neyse onları yerine getiriyoruz. İyi ki böyle bir proje içerisinde yer almışım diyorum. Ev ziyaretlerimiz, yaşlılarla buluşma mesaimiz periyodik aralıklarla devam edecek" şeklinde konuştu.



"İleride biz de yaşlı olacağız"



Gönüllü gençlerden Tuğçe Güneş de, proje ile desteğe ihtiyacı olan yaşlı insanlara yardım ettiklerini vurgulayarak, "Sadece evde bakım, temizlik vesaire değil, manevi anlamda da büyüklerimize destek vermeye çalışıyoruz. Bu güzel projeyi, proje danışmanımız olan Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yüksel Gürsoy hocamız başlattı, Beyşehir Belediyemiz de destek veriyor. Bu anlamda, yaşlılarla gençler olarak iç içeyiz, ileride bizde yaşlı olacağız. O yüzden, bu konuda bizlerde de bir bilinç oluşuyor. Çok zor durumda olan insanların olduğunu görüyoruz. Evlerde gönüllü olarak çalışıyoruz, en güzel yanı da bu projenin yaşlı insanlarımızdan hayır duaları alıyoruz, teşekkür ediyorlar, bizleri kapıda karşılıyorlar, çok mutlu oluyorlar, onların bu mutluluğu, duaları bizlere yetip artıyor. Beyşehir Belediye Başkanımıza gerçekten yaşlı insanlarımız için ileriki yaşlarla çok gerekli olan böyle anlamlı, böyle güzel bir birimi kurduğu için de bu projede yer alan arkadaşlarım adına ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Gönüllü öğrencilerin evlerini ziyaret ettiği Adaköy Mahallesinde ikamet eden Necati-Ayşe Yalçın çifti ise, öğrencilere kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, "Gençlerimizden Allah razı olsun. Ellerine, ayaklarına sağlık. Biz yaşlı insanlarız, evde bakım hizmetleri çalışanları dışında bakanımız edenimiz yok. Belediye başkanımıza da böyle bir birimi kurduğu için çok dua ediyoruz, teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KONYA

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