Beyşehir'de Göl Feneri Derneği'nin aşevi hizmeti devam ediyor - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Göl Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen ücretsiz aşevi hizmetinin aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

Dernek Başkanı Hasan Takavcı, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde 12 mahallede gerçekleştirilen yaşlı, muhtaç ve engelliler için sıcak yemek dağıtımının taşra mahallelerinde de yürütüldüğünü belirtti

Takavcı, koronavirüs salgını dolayısıyla gerçekleştirilen aşevi hizmetinde hijyen kurallarına azami dikkat edilerek hizmetin yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları laydetti:

"Tüm sefer taslarımız kişiye özel şekilde ayrılmış olup, ayrıca menümüz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın vücut dirençlerini daha da artırmaya yönelik olarak düzenlenmiştir. Aşevi hizmetimizi derneğimize ait bir aracımız ve Beyşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği iki araç olmak üzere üç araçla yürütmekteyiz. Bu hizmetin devam ettirilmesinde maddi manevi desteği esirgemeyen tüm hayırsever vatandaşlarımıza, aşçılarımıza, yönetim kurulumuza, tüm emeği geçenlere, ayrıca dağıtımda lojistik destek veren Beyşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum."