Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de göl sahil bandı yenileniyor
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Beyşehir'de göl sahil bandı yenileniyor

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde, İçerişehir Mahallesi'nin göl sahil bandı yürütülen çalışmalarla yeniden düzenleniyor.

Beyşehir'de göl sahil bandı yenileniyor, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, İçerişehir Mahallesi'nin göl sahil bandı yürütülen çalışmalarla yeniden düzenleniyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada ilçe merkezinde, göle kıyısı bulunan İçerişehir Mahallesi'nin sahil bandının çehresini yürüttükleri çalışmalarla yeniden düzenleyerek yenilediklerini söyledi.
Başkan Bayındır açıklamasında şunları kaydetti:
"Çalışmalarımızı bayram öncesi başlattık. Göl sahil bandında toplam 9 bin 100 metrekarelik bir alan içerisinde gerçekleştirmekte olduğumuz düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bu bölgeyi de bir çekim ve cazibe merkezi haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Yürüteceğimiz çalışmanın 2 bin 300 metrekarelik bölümünü tamamladık. Geriye kalan bölümü de otomatik sulama sistemleri ve diğer altyapı hizmetlerinin tamamlanmasıyla birlikte en kısa zaman içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Bu alan içerisinde vatandaşlarımızın oturup dinlenebileceği istifade edebileceği 17 kamelya bulunacak. Buradaki çalışmalar noktalandıktan sonra ise sahil bandını değişen güzel görünümüyle yeşil alan ve park olarak halkımızın hizmetine hemen açacağız."
Adil Bayındır, Bayındır, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:29 Kaynak: AA
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