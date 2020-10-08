Beyşehir'de gönüllülerden çevre temizliği - Son Dakika

Beyşehir'de gönüllülerden çevre temizliği

08.10.2020 13:51
Beyşehir'de gönüllülerden çevre temizliği, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çevre ve doğa gönüllüleri Beyşehir Gölü kıyılarında ve ormanlık alanlarda çevre temizliği yaptı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çevre ve doğa gönüllüleri Beyşehir Gölü kıyılarında ve ormanlık alanlarda çevre temizliği yaptı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Beyşehir'in yeni hali, eski hali" sloganıyla başlattığı çevre temizliği kampanyasına çok sayıda gönüllü destek veriyor. Proje çerçevesinde aynı zamanda milli park olan Beyşehir Gölü'nün kıyı ve sahil şeridi, ormanlık ve koruluk alanlar, piknik sahaları, muhtelif yeşil alanlar çevreye gelişigüzel atılan atık ve çöplerden temizleniyor.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, dernek bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından düzenlenen çevre temizliği kampanyasının bir diğer ayağını da fotoğraf yarışmasının oluşturduğunu söyledi. 15 Eylül'de başlayan bu projenin bir aylık bir süreyi kapsadığını kaydeden Büyükkafalı, "Proje kapsamında oluşturulacak gruplar gösterdiğimiz belirli alanlarda hem çevre temizliği yapıyor hem de temizlik öncesinde mevcut kirli halini fotoğraflıyor, temizlik sonrası da temizlenmiş son halini fotoğraflayarak yarışmaya dahil oluyorlar. Kampanyamızla birlikte şu ana kadar 100'ün üzerinde bir katılımcı sayısına ulaştık. Ardından sosyal medya platformumuzda paylaşılacak bu fotoğraflar yarışma jürimiz tarafından değerlendirilerek ödüle layık olanlar belirlenecek" dedi.

İnsanlar tarafından kirletilen çevreyi ve doğal alanları temizlettiklerini belirten Büyükkafalı, "Bu işi yaparken de gönülden yapıyorlar. Yarışma aslında bu işte sembolik bir araç. Amacımız, bu kampanyayla çevre ve doğa temizliği konusunda toplumsal bir farkındalık ve duyarlılık oluşturmak istiyoruz. Sadece Beyşehir bölgesi olarak değil, burada oluşacak farkındalığı Türkiye'nin her köşesine taşıyabilmeyi de arzuluyoruz. Çünkü maalesef ülkemizin her yanında benzer manzaralar var" diye konuştu.

Yarışmaya sadece Beyşehir değil, ilçe dışından gelen çevre gönüllülerinin de olduğunu, onlar için daha temiz alanlar göstermelerine rağmen tahmin ettiklerinden de fazla çöp topladıklarına tanık olduklarını da dile getirerek, "Maalesef daha temiz alanlar diye gönderdiğimiz yerlerde bile durum içler acısıydı. Ama bizim çok utanmamıza rağmen hepsi de ellerine giydikleri eldivenlerle her türlü atığı topladılar, çalıların arasına girerek bu farkındalık için bizimle güç birliği yaptılar. Yani, teşekkürün en büyüğünü onlar hak ediyor" ifadelerine yer verdi.

Proje kapsamında Beyşehir Gölü kıyı şeridindeki koruluk alanda temizlik yapan Saniye Göker, "Sahil şeridimizi temizledikten sonra kıyıda masa kurup son haliyle çay keyfi yaşadık. Bu anları da fotoğrafladık. Göl kenarlarının aynı bu şekilde bırakılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Beyşehir Gölü manzarasına sahip ormanlık alanda kampanyaya dahil olarak ailesiyle birlikte temizlik yapan Fen Bilimleri Öğretmeni Mahir Çetinkaya da, yaşadıkları çevrede en büyük sorunlardan bir tanesinin de çevre kirliliği olduğuna dikkati çekti.

Balıkçı İbrahim Erdoğan da, kampanya kapsamında meslektaşlarıyla birlikte göl kıyılarında ve bir piknik alanında çevre temizliği yaptıklarını söyledi. - KONYA

Beyşehir'de gönüllülerden çevre temizliği
Beyşehir'de gönüllülerden çevre temizliği
Beyşehir'de gönüllülerden çevre temizliği
Beyşehir'de gönüllülerden çevre temizliği

Beyşehir, Piknik, Eylül, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de gönüllülerden çevre temizliği - Son Dakika


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