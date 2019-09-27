Beyşehir'de güz mesaisi

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi ekipleri, Sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte yürüttüğü çalışmalara hız verdi.



Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin güz mesaisi için sahanın her yanında çalışma sergilediği belirtilerek, "Belediye görevlilerimizin değişen mevsim şartları nedeniyle yürüttüğü çalışmalar farklılıklar arz etmekte olup, park ve bahçelerimizde, yeşil alanlarımızda, kavşak ve refüjlerimizde, yol kenarlarında sonbahar dolayısıyla ağaçlardaki sararan yaprakların dökülmeye başlamasıyla birlikte, artan kirliliğin önüne geçebilmek için çevre ve yabani ot temizliği, mıntıka gibi faaliyetlerimiz hız kazanmıştır. Bunun yanı sıra yağışlı mevsimin gelmesi göz önünde bulundurularak yollarda mazgallarda tıkanıklık yaşanmaması amacıyla drenaj temizliği çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Aynı şekilde, ağaçlardan yollara uzayan ve sürücülerin görüş mesafesini kısıtlayan, tehlike arz eden dalları budama çalışmaları da yürütülürken rutin olarak uyguladığımız diğer faaliyetlerimiz de kesintisiz devam etmektedir"ifadelerine yer verildi. - KONYA