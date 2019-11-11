Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Beyşehir'de hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Beyşehir'de hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

7 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Beyşehir'de hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Hüyük- Isparta karayolu Yenidoğan yol kavşağında yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Ç. yönetimindeki 32 AAD 848 plakalı hafif ticari araç, Hüyük'ten Konya yönüne seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan sürücü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan Zeynep Ç. ve Rahmiye K. adrese sevk edilen ambulanslar tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Araçta bulunan 2 kişinin ise kazayı şans eseri yara almadan atlattığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Beyşehir, Konya, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:21 Kaynak: İHA
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