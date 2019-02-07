Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Haşereyle Larva Dönemi Mücadele Ediliyor

Beyşehir'de Haşereyle Larva Dönemi Mücadele Ediliyor

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da haşereyle mücadele larva döneminde yapılıyor.

Beyşehir'de Haşereyle Larva Dönemi Mücadele Ediliyor, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da haşereyle mücadele larva döneminde yapılıyor.

Beyşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ilaçlama ekibinin uçucu ve vektörlere karşı başlattığı çalışmalar ilçenin değişik noktalarında ve göl kıyılarında sürdürülüyor.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, ilçede yaz döneminin en büyük sorunlarından birisi olan sinek ve haşereye karşı bahar ayları gelmeden önlem alınarak larva döneminde mücadeleye büyük önem verildiğine dikkat çekilerek, "Çalışmalar çerçevesinde sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için göl kıyılarındaki sazlık alanlar, su birikintileri, bataklıklar, kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde mücadele amacıyla biyolojik larvasit ilaçları atılıyor" denildi.

Açıklamada, insanların yaşadıkları yerleri yaşanmaz hale getiren, hastalık etkeni vektörlere karşı mücadeleye ayrı bir önem verildiğine vurgu yapılarak, Şubat ayının ilk günlerinde başlatılan ilaçlama faaliyetlerinin belirli periyotlar halinde yürütülerek sonbahar dönemi sonuna kadar devam edeceği belirtildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:09 Kaynak: İHA

Beyşehir Belediyesi, Konya, Beyşehir, Güncel
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