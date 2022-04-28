Beyşehir'de havaların ısınmasıyla su kuyularında yılanlar ortaya çıkmaya başladı - Son Dakika
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Beyşehir'de havaların ısınmasıyla su kuyularında yılanlar ortaya çıkmaya başladı

28.04.2022 14:12

Beyşehir'de havaların ısınmasıyla su kuyularında yılanlar ortaya çıkmaya başladı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar su kuyularında ortaya çıkmaya başladı.

Beyşehir'de havaların ısınmasıyla su kuyularında yılanlar ortaya çıkmaya başladı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar su kuyularında ortaya çıkmaya başladı.

Beyşehir'de bir tarlanın kenarında bulunan su kuyusunun içerisinde görülen yılanlar görenlerin ilgisini çekti. Yılanları görüp izlemek için su kuyusuna gelen çiftçi Bilal Yağar, "Burası pancar tarlarımızın yanı, bizim Zeyve kuyumuz. Yılanları çok güzel olur. Böyle gelir seyrederiz. Çoğu fotoğraf çeker. Biz 8-10 tanesini görürüz ama çok daha fazla var. Gelir böyle bakar seyrederiz, zehirli değil herhalde, sokanı hiç görmedik. Kır yılanı deriz" diye konuştu.

Su kuyusundaki taşlar arasına gizlenen yılanların özellikle ürünlerin yetişmesinin ardından tarlalara çıktığını da vurgulayan Yağar, "Tarlaya da giriyorlar. Pancar yetişti mi içinde olurlar. Allah var, biz pek zarar vermeyiz. Burayı bölge olarak Zeyve mezarlığı derler. Yılanları görmeye bilenler gelir, fotoğraflarını çeker, 'şu soğuk yılanı bir görelim' derler. Adı soğuk ama kendileri gerçekten güzel hayvanlar" dedi.

Yaklaşık 6 ila 8 metre derinliğe sahip olan su kuyusunun yaz döneminde suyundan istifade edildiğini vurgulayan Yağar, "Çok da güzel suyu var, içilir. Atalarımızdan kalma tarihi bir kuyu burası. Çok da güzel çayı çıkar. Eskiden sarnıç vardı, elimizle çevirirdik, suyu çıkarırdık. Ama, sarnıcını çaldıkları için şimdi yok. Burada kış uykusuna yatan yılanların boyu 1,5 metre ile 2,5 metre arasında olabiliyor. Sık sık kuyudan çıkıp çevrede dolanırlar ama haşhaşlar çiçek açtı mı yine yavrulamak için de çıkıyorlar" dedi.

Beyşehir'de havaların ısınmasıyla su kuyularında yılanlar ortaya çıkmaya başladı
Beyşehir'de havaların ısınmasıyla su kuyularında yılanlar ortaya çıkmaya başladı
Beyşehir'de havaların ısınmasıyla su kuyularında yılanlar ortaya çıkmaya başladı
Beyşehir'de havaların ısınmasıyla su kuyularında yılanlar ortaya çıkmaya başladı

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Çiftçi, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de havaların ısınmasıyla su kuyularında yılanlar ortaya çıkmaya başladı - Son Dakika


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