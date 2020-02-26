Beyşehir'de "Hazreti Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de 'Hazreti Peygamberimiz ve Gençlik' konulu konferans - Son Dakika

Beyşehir'de "Hazreti Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde, "Hazreti Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

Beyşehir'de

Beyşehir ilçesinde, "Hazreti Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

Beyşehir İlçe Müftülüğü'nün katkılarıyla Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürlüğü'nde kalan öğrenciler için "bilgiden bilince konferansları" kapsamında bir program düzenlendi.

Program çerçevesinde Selçuk Üniversitesi (SÜ) İslami İlimler Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit Avcı, "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konulu konferans verdi.

Avcı, konferansta Peygamber Efendimizin örnek hayatından ve gençlik yaşamından kesitler sundu, katılımcılar tarafında yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Sunumunun ardından Avcı'ya Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül tarafından günün anısına bir teşekkür plaketi, Müftü Veysel Kükrek tarafından ise tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin minyatür çalışması hediye edildi.

Programda ayrıca bir öğrencinin ney dinletisi de beğeni topladı.

Yurtlar Kurumu, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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