Beyşehir'de mesleki eğitim bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, mesleki eğitim hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçedeki Öğretmenevi Toplantı Salonu'ndaki programda, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, mesleki eğitim veren okul ve merkezlerin müdürleri ile bir araya geldi.

Özdemir, burada yaptığı açıklamada, mesleki eğitimin en az örgün eğitim kadar çok önemli olduğunu ve daha da cazip hale getirilmesi halinde velilerin de çocuklarının gönül rahatlığıyla bu alanda öğrenim görmesini tercih edebileceğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da mesleki eğitim hakkında yürürlüğe giren yeni değişikliklere ilişkin bir sunum yaptı.