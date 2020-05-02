Beyşehir'de hijyen kitlerinin dağıtımı tamamlandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz olarak hazırlanan hijyen kitlerinin dağıtımının tamamlandığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yaptığı açıklamada, tüm dünyaya yayılarak küresel salgın haline gelen Kovid-19'a yönelik çalışmalar kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtım için hazırlanan hijyen kitlerinden Beyşehir'e de geldiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hediye olarak ilçeye gönderilen ve içerisinde kolonya, koruyucu maske ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitaben yazdığı bir de mektup bulunan hijyen kitlerinin dağıtımının sona erdiğini belirten Konuk, Beyşehir'in 67 mahallesinde yaşayan 65 yaş üstü toplam 10 bin 146 vatandaşa hijyen kitlerinin, ilçenin eğitim ordusuna mensup öğretmenler tarafından dağıtımının 30 saat gibi çok kısa bir sürede tamamlandığını vurgulayarak, söz konusu mesaide yer alan meslektaşlarına teşekkür etti.