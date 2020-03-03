Beyşehir'de İdlib şehitleri için yürüyüş - Son Dakika

Beyşehir'de İdlib şehitleri için yürüyüş
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KONYA'nın Beyşehir ilçesinde vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit düşen askerler için yürüyüş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:17 Kaynak: DHA
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit düşen askerler için yürüyüş yaptı.
Sosyal medya üzerinden bir araya gelip Anıt Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla İdlib'te şehit olan askerler için yürüdü. Köprübaşına kadar devam eden yürüyüş İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Yürümekte güçlük çeken Türkan Harmankaya'nın da sloganlar atarak elektrikli üç tekerli bisikletiyle yürüyüşe katılması dikkat çekti.
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