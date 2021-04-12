Yurt dışında yaşayan bazı Beyşehirliler, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı öncesinde gıda yardımında bulundu.
Yurt dışında faaliyet gösteren Akçabelen Kültür ve Dayanışma Derneği, Beyşehir'de yaşayan yardıma muhtaç aileleri sevindirdi.
Dernek Başkanı Şeref Ünüvar, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ayı öncesi yardım paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Ünüvar, 253 haneye yardımın ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de ihtiyaç sahibi bazı ailelere gıda yardımı - Son Dakika