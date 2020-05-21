Beyşehir'de iki katlı binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, zemin katı ekmek fırını olan iki katlı binanın bacasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dalyan Mahallesi'nde faaliyet gösteren zemin katı bir ekmek fırını olan iki katlı binadan yükselen dumanların görülmesi üzerine itfaiyeye yangın ihbarında bulunuldu.

Adrese kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, binanın bulunduğu sokağın dar olması ve gelişigüzel araç parkları yapılmasından dolayı yangın mahallene girmekte güçlük yaşadı.

Park edilen araçların sokak üzerinden kaldırılmasından sonra sokağa girerek yangına müdahalede bulunan itfaiye görevlileri, uzatılan merdivenden su sıkarak çıkan baca yangınının çatıya sıçramasının önüne geçti.

Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, ekipler bir süre soğutma çalışmaları yaptı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.