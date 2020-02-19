Beyşehir'de "iklim değişikliğini durdur" projesi - Son Dakika
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Beyşehir'de "iklim değişikliğini durdur" projesi

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ortaokul öğrencileri "iklim değişikliğini durdur" projesi yürütüyor.

Beyşehir'de

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ortaokul öğrencileri "iklim değişikliğini durdur" projesi yürütüyor.

Beyşehir Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulu Müdürü Mustafa Karabacak, yaptığı yazılı açıklamada, İngilizce öğretmeni Ayşe Çetin öncülüğünde yürütülen "iklim değişikliğini durdur" projesi çerçevesinde, ilçedeki geri dönüşüm merkezini ziyaret ettiklerini kaydetti.

Öğrencilerinin, merkezde yürütülen geri dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgiler aldığını aktaran Karabacak, şöyle devam etti:

"Yetersiz atık yönetiminin, iklim değişikliğine, hava kirliliğine, birçok ekosistem ve türün olumsuz etkilenmesine sebep olmasından dolayı, geri dönüşüm çalışmaları günümüzde büyük önem arz etmektedir. Projemiz, öğrencilerimizin bu konuda farkındalığını artırmayı, her bireyin dünyamız için bir şeyler yapabileceğini göstermeyi, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı ve çevre koruma bilinci geliştirmeyi amaçlamaktadır."

Mustafa Karabacak, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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