Beyşehir'de ilaçlama ekiplerinin mesaisi sürüyor - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediye ekiplerinin, uçkun ve haşere ile mücadele mesaisini sürdürdüğü bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, vatandaşların sinek şikayeti olmadan bir yaz dönemi geçirmesi için larva döneminde başlattıkları ilaçlama çalışmalarının kesintisiz devam ettirildiğini belirtti.

Belediyenin ilaçlama ekiplerinin halk sağlığını korumak amacıyla da şehrin her noktasında haftanın 7 günü ilaçlama yaptığını vurgulayan Bayındır, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz kara ve sivrisineklerin birinci derece üreme alanları olan Beyşehir Gölü kıyıları, sazlık alanlar, dereler, su birikintileri, gübrelik alanlar, süs havuzları, rögarlar ve çöp konteynerleri başta olmak üzere şehrin ihtiyaç duyulan her noktasında ilaçlama çalışması yapıyor. İlaçlama çalışmalarının yanısıra Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de küçük ve büyükbaş besiciliği yapılan bölgelerde gelişigüzel dökülen gübre yığınlarının sinek üreten alanlar oluşturmaması adına kaldırılması için seferber olmuş durumdadır. Kaldırılan gübre yığınlarının ardından bu sahalarda da ilaçlama çalışmaları yürütülmektedir."

Halk sağlığını tehdit eden, çevresel kirliliğe sebep olan faktörlerle etkili mücadelenin bundan sonra da devam edeceğini aktaran Bayındır, besicilerden gübrelerini gelişigüzel alanlara dökerek biriktirmemelerini, bunun sinekle sürdürülen mücadeleye katkı sunacağını dile getirdi.