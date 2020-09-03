Beyşehir'de ilçe müftüleri toplantısı - Son Dakika

Konya merkez ve taşra ilçelerinde görev yapan müftüler Beyşehir'de düzenlenen toplantıda biraraya geldi.

Toplantıda, bu yılki Kur'an Kursları'ndaki eğitim öğretim faaliyetleri, yurt içi yardım çalışmaları da ele alındı.

Bir restoranda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, ilçe müftüler toplantısını her ay Konya'nın farklı bir ilçesinde düzenlediklerini hatırlattı.

Beyşehir'deki toplantıda da öncekilerinde olduğu gibi hem istişare etmek, hem ilçe müftüleriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmak hem de ilçeler arasında uygulama birliği sağlamak amacıyla merkez ve taşra ilçelerinin müftüleriyle buluştuklarını anlatan Poçanoğlu, toplantının gündemi hakkında bilgiler verdi.

Pandemi sürecinde bugüne kadar toplantıları açık alanlarda gerçekleştirdiklerini hatırlatan Müftü Poçanoğlu, şöyle konuştu:

"Şimdiki yeni dönemde de tabii ki pandemi devam ediyor. Ama hayat da devam ediyor. Bu sebeple, iş ve işlemlerimizi, çalışmalarımızı görüşmek üzere, özellikle Kur'an Kursları ile ilgili uygulamalar, yani pandemi sebebiyle Kur'an Kurslarımızı nasıl açacağız, burada eğitim öğretim nasıl devam edecek? Yüz yüze mi, yoksa uzaktan eğitim şeklinde mi, işte sınıflarımız bu Kur'an Kursu'nda fiziki ortamlar, sınıflardan tutunuz da yemekhaneye, teneffüs alanlarına kadar hangi kriterlere, hangi ölçülere sahip olacak, yine bizim bundan önce yapmış olduğumuz kurban çalışmaları ve yine yurt içi yardım çalışmaları üzerinde duracağız. Bu anlamda toplantımızın Beyşehir ilçemize, ilimize ve ilçelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."