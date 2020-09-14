Beyşehir'de ilköğretim haftası kutlaması - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, 2020-2012 eğitim öğretim yılı ilköğretim haftası kutlamaları başladı.
Hafta dolayısıyla Anıt meydanında çelenk sunma töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini Atatürk Anıtı'na sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tören, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılmasıyla son buldu.
Programa, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkan Vekili Ümit Gülol, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, kurum amirleri, öğretmenler katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:57 - Kaynak: AA
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