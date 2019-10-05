Beyşehir'de ilkokul öğrencileri sağlık için yürüdü

Beyşehir ilçesinde, ilkokul öğrencileri sağlık için yürüyüş yaptı.

Beyşehir Gazi ilkokulu öğrencileri, "Gazi ilkokulu yürüyor, sağlığını koruyor" projesi kapsamında okuldan göl kenarındaki Vuslat Parkı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğrenciler ellerinde taşıdıkları "Hareket berekettir", "Gazi ilkokulu yürüyor, sağlığını koruyor", "İdeal kilo, ideal hayat" yazılı dövizlerle yürüdü.

Beyşehir Gazi ilkokulu Müdürü Yusuf Karadağ, yaptığı açıklamada, beslenme dostu bir okul ünvanı sertifika ve belgesi ile taltif edilen Gazi ilkokulunun yürüttüğü bu çalışmaların sadece belge almak için olmadığını ve bir yaşam biçimi olduğu gerçeğiyle ev, okul, sokak ve her erde bu düstur ile hareket etmek gerektiği konusunda bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Bu anlamda okulun üçüncü sınıfta öğrenim gören öğrencileri, öğretmenler ve okul rehber öğretmenleri liderliğinde Vuslat Parkı'ndaki festival alanına bir gösteri yürüyüşü tertip ettiklerini aktaran Karadağ, "Yürüyüş sonunda gelinen alanda 3/A sınıfı öğretmeni Rüstem Ertuğrul tarafından sağlıklı beslenme ve beslenme sorunları konulu temsili bir ders verildi. Öğrencilerimizin Sevgi Adası ziyaretinin ardından yürüyüş yolu güzergahından dönüşle okulumuza gelerek etkinliği tamamlamıştır. Hassasiyetlerinden ötürü rehber ve sınıf öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyoruz." dedi.