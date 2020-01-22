Beyşehir'de iş arayan gençler, Antalya'daki otellerde istihdam edilecek - Son Dakika
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Beyşehir'de iş arayan gençler, Antalya'daki otellerde istihdam edilecek

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde iş arayışında olan gençler, Antalya'da bulunan 5 yıldızlı otellerde istihdam edilecek.

Beyşehir'de iş arayan gençler, Antalya'daki otellerde istihdam edilecek, System.String[]

Beyşehir ilçesinde iş arayışında olan gençler, Antalya'da bulunan 5 yıldızlı otellerde istihdam edilecek.

Antalya'nın başta Belek, Kemer ve Kundu bölgesi olmak üzere 7 farklı otelde yeni turizm sezonunda istihdam edilecek garson, bulaşıkçı, can kurtaran, meydancı, kat hizmet görevlisi ve güvenlik görevlisi ihtiyacı Beyşehir'de yaşayan gençlerden karşılanacak.


Beyşehir Belediyesi öncülüğünde Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıda gençlerin iş başvuruları değerlendirildi. Bu kapsamda 75 gencin başvurusunun alındığı, sektörde istihdam edilecekleri bölümlerle ilgili verilecek eğitimlerin ardından yeni sezonda otellerde işbaşı yapacakları belirtildi.


Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni yetişen neslimizin önünü, yolunu açmak için böyle bir organizasyon yapıyoruz. Bugün Sherwood otellerinin sahipleri, yetkilileri, patronları, genel müdürleri burada, her birinden Allah razı olsun diyorum. Bu bölgenin güvenlik mezunu, turizm mezunu, bu şehrin, bu toprağın yetişmiş insanlarını Akdeniz'deki otellerde seminerler yaparak yetiştirmek üzere bugün burada müracaatları alındı." dedi.

Beyşehir, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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