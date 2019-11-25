Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de "Isıtan Eller ve Şifa Oyuncakları" projesi
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Beyşehir'de "Isıtan Eller ve Şifa Oyuncakları" projesi

7 saat önce

Beyşehir'de "Isıtan Eller ve Şifa Oyuncakları" projesi kapsamında yurtta kalan öğrenciler köyde yaşayan 0-10 yaş grubu arasındaki çocuklara oyuncak, atkı ve bere dağıttı.

Beyşehir'de

Beyşehir'de "Isıtan Eller ve Şifa Oyuncakları" projesi kapsamında yurtta kalan öğrenciler köyde yaşayan 0-10 yaş grubu arasındaki çocuklara oyuncak, atkı ve bere dağıttı.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir Eşrefoğlu Yurt Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje kapsamında, yurtta kalan üniversite öğrencileri ile yurt çalışanları tarafından toplanan oyuncak, atkı ve bere gibi malzemeler, Göçü Mahallesi'nde 0-10 yaş grubu arasındaki çocuklara dağıtıldı.

Yurt Müdürü Mustafa Songül, Göçü Mahalle Muhtarlığı tarafından tespiti yapılan çocukları dağıttıkları oyuncak, atkı ve bere gibi malzemelerle sevindirmek istediklerini belirterek, "Yurt Müdürlüğümüz tarafından buna benzer etkinliklerimiz diğer mahallelerimizde de devam edecektir. Projeye destek veren, emeği geçen öğrencilerimiz ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:22 Kaynak: AA
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