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Beyşehir'de jandarmadan kaçak silah operasyonu

2 saat önce

Beyşehir ilçesinde, bir adrese baskın düzenleyen jandarma ekipleri kaçak üretim olduğu belirlenen 15 yivsiz av tüfeği, 3 havalı tüfek ele geçirdi.

Beyşehir'de jandarmadan kaçak silah operasyonu, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, bir adrese baskın düzenleyen jandarma ekipleri kaçak üretim olduğu belirlenen 15 yivsiz av tüfeği, 3 havalı tüfek ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Evde arama yapan ve depo olarak kullanılan bir odada inceleme yapan ekipler, kaçak olarak üretildiği tesbit edilen ruhsatsız 15 adet yivsiz av tüfeği, 3 adet havalı tüfek ile av tüfeği yapımında kullanılan çok sayıda silah parçası ele geçirdi.
Jandarma ekipleri ele geçirilen silah ve malzemeleri muhafaza altına alırken, H.Ç. (49) ile Y.Ö.'yi (23) gözaltına aldı.
Şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin ardından Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:46 Kaynak: AA
Jandarma, Beyşehir, Güncel
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