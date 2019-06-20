Beyşehir'de jandarmadan kan bağışı kampanyası
23 dakika önce
Beyşehir ilçesinde, Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.
Beyşehir
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:10 Kaynak: AA
ilçesinde, Jandarma
Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.
Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Türkiye Kızılay Derneği
tarafından Beyşehir'de Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Anıt Alanı'na gelen Kızılay'a ait tam donanımlı kan bağışı tırında vatandaşların kan bağışları kabul edildi.
Beyşehir Jandarma Komutanlığı personeli de kan bağışında bulundu.
Kampanyaya vatandaşlar yoğun destek verdi.
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