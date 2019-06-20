Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de jandarmadan kan bağışı kampanyası
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Beyşehir'de jandarmadan kan bağışı kampanyası

23 dakika önce

Beyşehir ilçesinde, Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.

Beyşehir'de jandarmadan kan bağışı kampanyası, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.
Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Türkiye Kızılay Derneği tarafından Beyşehir'de Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Anıt Alanı'na gelen Kızılay'a ait tam donanımlı kan bağışı tırında vatandaşların kan bağışları kabul edildi.
Beyşehir Jandarma Komutanlığı personeli de kan bağışında bulundu.
Kampanyaya vatandaşlar yoğun destek verdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:10 Kaynak: AA
Kızılay, Jandarma, Beyşehir, Güncel
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