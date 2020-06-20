Beyşehir'de jandarmadan LGS'ye giren öğrencilere sınav çıkışında ikram - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri LGS sınavına giren öğrencilere sınav çıkışında ikramda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir'de sınava giren öğrencilere moral olmak ve destek vermek amacıyla sorumluluk alanında bulunan tüm okul önlerinde bekleyerek sınavdan çıkan öğrencilere çikolata ve çeşitli ikramlar verdi.

Sınav çıkışı karşısında kendilerine ikramda bulunan jandarma ekiplerini görünce yaşadıkları memnuniyeti dile getiren öğrenciler de jandarma mensuplarına teşekkür ederek, "Her alanda yanımızda olup bizlere destek veren İlçe Jandarma Komutanlığımız mensuplarına minnettarız." diye konuştu.