Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Jandarmadan Öğrencilere Trafik Semineri

Beyşehir'de Jandarmadan Öğrencilere Trafik Semineri

2 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğrencilere jandarma trafik timleri tarafından seminer verildi.

Beyşehir'de Jandarmadan Öğrencilere Trafik Semineri, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğrencilere jandarma trafik timleri tarafından seminer verildi.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Huğlu Mahallesi'nde verilen trafik eğitim seminerine Huğlu Fatih İlkokulu öğrencileri katıldı.

Trafik Tim Personeli tarafından öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla temel trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Programın sonunda trafik tim personeli öğrencilerin yönelttiği çeşitli soruları cevaplandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:04 Kaynak: AA

Konya, Jandarma, Beyşehir, Güncel
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