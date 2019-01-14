Beyşehir'de Jandarmadan Öğrencilere Trafik Semineri
2 saat önce
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğrencilere jandarma trafik timleri tarafından seminer verildi.
Konya
'nın Beyşehir
ilçesinde, öğrencilere jandarma trafik timleri tarafından seminer verildi.
Beyşehir İlçe Jandarma
Komutanlığı tarafından Huğlu
Mahallesi'nde verilen trafik eğitim seminerine Huğlu Fatih
İlkokulu öğrencileri katıldı.
Trafik Tim Personeli tarafından öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla temel trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Programın sonunda trafik tim personeli öğrencilerin yönelttiği çeşitli soruları cevaplandırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:04 Kaynak: AA
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