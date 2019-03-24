Beyşehir'de Jandarmadan Silah Operasyonu

Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan kontrolde ruhsatsız pompalı av tüfekleri ele geçirildi.

Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan kontrolde ruhsatsız pompalı av tüfekleri ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Şamlar Mahallesi'nde devriye kontrol görevi yaparken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.



Araçta yapılan aramada, arka koltuklar üzerinde av tüfekleri bulunduğunu fark eden ekipler, silahları incelemeye aldı.



Kısa dipçik pompalı av tüfeği olduğu ve ruhsatsız olduğu belirlenen silahlar için otomobil sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldığı, 4 bin 242 liralık idari yaptırım cezası uygulandığı öğrenildi.

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