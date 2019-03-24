Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Jandarmadan Silah Operasyonu

Beyşehir'de Jandarmadan Silah Operasyonu

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan kontrolde ruhsatsız pompalı av tüfekleri ele geçirildi.

Beyşehir'de Jandarmadan Silah Operasyonu, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan kontrolde ruhsatsız pompalı av tüfekleri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Şamlar Mahallesi'nde devriye kontrol görevi yaparken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, arka koltuklar üzerinde av tüfekleri bulunduğunu fark eden ekipler, silahları incelemeye aldı.

Kısa dipçik pompalı av tüfeği olduğu ve ruhsatsız olduğu belirlenen silahlar için otomobil sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldığı, 4 bin 242 liralık idari yaptırım cezası uygulandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:47 Kaynak: AA

Jandarma, Beyşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Projelerini Tek Tek Sıraladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:29:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Jandarmadan Silah Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]