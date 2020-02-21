Beyşehir'de jimnastikçi öğrencilerin şampiyonluk sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de jimnastikçi öğrencilerin şampiyonluk sevinci - Son Dakika

Beyşehir'de jimnastikçi öğrencilerin şampiyonluk sevinci

7 saat önce

Konya'da düzenlenen okullararası jimnastik il birinciliğinde takım halinde Konya şampiyonu olan ilkokul öğrencilerinin başarısı memleketleri Beyşehir'de sevinçle karşılandı.

Beyşehir'de jimnastikçi öğrencilerin şampiyonluk sevinci, System.String[]

Konya'da düzenlenen okullararası jimnastik il birinciliğinde takım halinde Konya şampiyonu olan ilkokul öğrencilerinin başarısı memleketleri Beyşehir'de sevinçle karşılandı.

Beyşehir Gazi ilkokulu Müdürü Yusuf Karadağ, 2019-2020 öğrenim dönemi okul sporları faaliyet takviminde yer alan Okullararası jimnastik İl Birinciliği'nde Gazi ilkokulunda öğrenim gören jimnastikçi öğrencilerinin de düzenlenen yarışmalara katılarak burada mücadele verdiğini söyledi.

İl Birinciliği müsabakalarında Beyşehir'i başarıyla temsil eden öğrencilerinin ritmik jimnastik kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak takım halinde şampiyon olduğunu vurgulayan Karadağ, "Konya il şampiyonu olarak madalya ve kupa kazanan sporcularımız ilçemizin ve okulumuzun büyük bir gurur kaynağı haline geldi. Öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği geçen beden eğitimi öğretmenimiz Fatma Varol hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Beyşehir, Karadağ, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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