Beyşehir'de kaçak silah operasyonu - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları bir aracın yolcu koltuğunun altına saklanan 4 adet tabanca ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinden Antalya iline ruhsatsız tabanca götürüleceği bilgisi alınması üzerine harekete geçerek çalışma başlattı.
Beyşehir-Antalya yolu Huğlu Mahallesi kavşağında K.T.'nin kullandığı plakası belirlenen aracı durduran jandarma ekipleri, araçta arama yaptı.
Araçta yolcu koltuğu altına gizlenmiş 4 adet Sigsauer marka 9 milimetre çapında tabanca ile 4 adet şarjör bulundu.
Silahlara el koyan jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.