Beyşehir'de kaçak silah operasyonu - Son Dakika
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Beyşehir'de kaçak silah operasyonu

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları bir aracın yolcu koltuğunun altına saklanan 4 adet tabanca ele geçirdi.

Beyşehir'de kaçak silah operasyonu, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları bir aracın yolcu koltuğunun altına saklanan 4 adet tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinden Antalya iline ruhsatsız tabanca götürüleceği bilgisi alınması üzerine harekete geçerek çalışma başlattı.

Beyşehir-Antalya yolu Huğlu Mahallesi kavşağında K.T.'nin kullandığı plakası belirlenen aracı durduran jandarma ekipleri, araçta arama yaptı.

Araçta yolcu koltuğu altına gizlenmiş 4 adet Sigsauer marka 9 milimetre çapında tabanca ile 4 adet şarjör bulundu.

Silahlara el koyan jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:32 Kaynak: AA
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