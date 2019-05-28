Beyşehir'de kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı
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KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, eve düzenlenen operasyonda, yasal olmayan yollarla üretildiği tespit edilen 18 tüfek ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:19 Kaynak: DHA
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, eve düzenlenen operasyonda, yasal olmayan yollarla üretildiği tespit edilen 18 tüfek ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesinde H.Ç. (49) ve Y.Ö.'nün (23) yasal olmayan yollarla tüfek imalatı yaptıkları bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda; depo bölümüne saklanan 15 ruhsatsız av tüfeği, 3 havalı tüfek ve tüfek yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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