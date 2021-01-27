Beyşehir'de "Kadın Gözünden Kadına Dair" konulu fotoğraf yarışması - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadın Gözünden Kadına Dair" konulu sanal platformda fotoğraf yarışması düzenleneceği bildirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, Beyşehir Fotoğraf Kulübü olarak düzenleyecekleri fotoğraf yarışmasının sponsorlarının da kadın girişimci, kadın esnaf ve kişiler olduğunu belirterek, "Yarışmaya katılan eserlerin ön elemeleri de kadın yöneticilerimiz tarafından yapılacaktır. Kadın fotoğrafçılarımız kadın fotoğrafları çekerek yarışmaya katılabilecektir." dedi.

Yarışmada konunun, kadınların gücü, şefkati, sevgi ve merhameti, günlük yaşamda karşılaştığı zorluk ve güzelliklerin fotoğraflanması olabileceğini vurgulayan Büyükkafalı, şu bilgileri verdi:

"1-20 Şubat 2021 tarihleri arasındaki yarışmaya katılmak isteyen kadın fotoğrafçılarımız sadece bir başka kadını çekerek yarışmaya iştirak edebilecek. Yarışmacılarımız fotoğrafını, Beyşehir Fotoğraf Kulübü'nün facebook sayfasında paylaşmalıdır. Yarışma için her gün paylaşım yapılabilir ancak günlük 2 fotoğraf paylaşımı hakkı söz konusudur. Yarışmacılarımız paylaştığı fotoğrafların değerlendirmeye girebilmesi için mutlaka fotoğrafın açıklamasına '8 Mart Dünya Kadın Günü Fotoğraf Yarışması içindir' yazması ve #beyşehirfotoğrafkullübü hashtag kullanmalıdır. Cep telefonu çekimleri yatay olması halinde değerlendirmeye alınacaktır."

Büyükkafalı, fotoğraf yarışmasında birincinin bin 500, ikincinin bin, üçüncünün ise 750 liralık para ödülünün sahibi olacağını sözlerine ekledi.