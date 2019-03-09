Beyşehir'de "Kadın Gözüyle Kadına Dair" Konulu Sergiyi Kadınlar Açtı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, "Kadın Gözüyle Kadına Dair" konulu fotoğraf sergisini kadınlar açtı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, "Kadın Gözüyle Kadına Dair" konulu fotoğraf sergisini kadınlar açtı.



Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği, Beyşehir Fotoğraf Kulübü ve Beyşehir Belediyesi işbirliği ile Taşköprü Aile Çay Bahçesi'nde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlamaları kapsamında düzenlenen ve kadın fotoğrafçıların çalışmalarını içeren fotoğraflar, Beyşehirli fotoğrafseverlerin beğenisine sunuldu.



Serginin açılışında kurdela kesimini yapan kadın fotoğrafçılar birlikte gerçekleştirdi.



Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm kadınların gününü kutlayarak, "Kadına dair bir fotoğraf yarışması olmuştu. Sergisini ise yine burada aramızda olan kadınlarımız yaptı. Sergimizde, kadına şiddete hayır diyerek, bu konuda bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu tür programlarla kadının yerini ve önemini vurgulamak da istiyoruz." diye konuştu.



Büyükkafalı, bir süre açık kalacak sergiyi gezmeye tüm Beyşehirliler'i davet etti.



Sergi açılışına İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyşehir'deki Sonsuz Şükran köyünün kurucusu Mehmet Taşdiken, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, dernek yöneticileri, fotoğrafseverler, vatandaşlar katıldı.

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