Beyşehir'de kadına yönelik şiddet konusu ele alındı - Son Dakika
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Beyşehir'de kadına yönelik şiddet konusu ele alındı

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen toplantıda kadına yönelik şiddet konusu ele alındı.

Beyşehir'de kadına yönelik şiddet konusu ele alındı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen toplantıda kadına yönelik şiddet konusu ele alındı.


Beyşehir Kaymakamlığı toplantı salonunda İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir başkanlığında düzenlenen toplantıda, "Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon merkezi planı" kurum ve kuruluş müdürlerine sinevizyon eşliğinde anlatıldı. Toplantıda, şiddete maruz kalan kadınların nerelere başvuracağı da aktarıldı. Kadına şiddet mevzusunun günümüzde ülke genelinde gündemde önemli bir yer işgal ettiğini vurgulayan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, "Her gün basınımızda da gördüğümüz gibi kadınlarımız kendilerine yönelik darp ve diğer yönü ile şiddet, hatta ölümlere varan kötü muamelelerle karşı karşıya kalmaktadır. İşte İçişleri, Adalet, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarımız ile Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bir protokol çerçevesinde bir eylem planı oluşturulması istenilmektedir. Benzer toplantıları 17 Aralık'ta eş zamanlı olarak tüm Türkiye'de vilayetler yaptı. Gelen talimatlara göre de bugün eş zamanlı olarak bütün ilçelerde bu toplantılar düzenleniyor. Bugün burada kadınlara yönelik şiddet noktasında bir takım çözümler yer alınabilirse tabii bizi bu mutlu kılacak. Gerçekten toplumumuzun önemli yarası haline gelen kadına şiddet konusunun önlenmesi ve engellenmesi noktasında mevzuatta ve gelen yazı, dilekçeler çerçevesinde buradaki kurul üyelerimizle beraber toplantı yapıyoruz. Toplantımızın bu anlamda bir katkı sağlaması dileğiyle katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Toplantıda, plan çerçevesinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi çerçevesinde aile mahkemelerinin uzmanlaşmasının sağlanması, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNEM) kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, konuk evlerinin ihtisaslaştırılması çalışmalarının tamamlanması, Alo 183 hattının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve belediyelerin konuk evleri açmasına yönelik çalışmalar yürütmesi gibi başlıklar da ele alındı.


Toplantıya, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı M.Arif Turfand, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yasin Kurt, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk ve diğer yetkililer katıldı. - KONYA

Yusuf Özdemir, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:16 Kaynak: İHA
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