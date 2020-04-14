Beyşehir'de kadınlardan sağlıkçılara ikramlı, çiçekli ve alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de kadınlardan sağlıkçılara ikramlı, çiçekli ve alkışlı destek - Son Dakika

Beyşehir'de kadınlardan sağlıkçılara ikramlı, çiçekli ve alkışlı destek

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, mahalle sakini kadınlar hastanede büyük bir özveriyle görev yaptıklarını belirttikleri sağlık çalışanlarına ev yapımı kek, poğaça ve kurabiye ikramında bulundu ve çiçek vererek teşekkür etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, mahalle sakini kadınlar hastanede büyük bir özveriyle görev yaptıklarını belirttikleri sağlık çalışanlarına ev yapımı kek, poğaça ve kurabiye ikramında bulundu ve çiçek vererek teşekkür etti.

Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden bir grup kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mesai ve çalışma tempoları artan Beyşehir Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak ve moral vermek için bir araya geldi.

Mahalle sakini kadınlar sağlık çalışanlarına ikram etmek için evlerinde kurabiye, kek ve poğaça hazırladı.

Esentepe Mahallesi Muhtar Mevlüt Karakullukçu'nun öncülüğünde Beyşehir Devlet Hastanesini ziyaret eden kadınlar, hazırladıkları yiyecekleri ikram ettikleri sağlık çalışanlarına çiçek verip alkışlar eşliğinde hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, Esentepe Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde sağlık çalışanlarına destekte bulunarak moral ve motivasyonlarının daha üst noktalara çıkmasını sağlayan kadınlara teşekkür ederek, "İyi ki varlar." ifadesini kullandı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir ise bu tür organizasyonların, gerek doktor ve hemşireler, gerekse tüm sağlık çalışanları ve temizlik personeli üzerinde çok güzel ve olumlu etkiler bıraktığına dikkati çekerek, "Bizleri çok güzel motive ediyorsunuz. Ellerinize sağlık." diye konuştu.

Esentepe Mahallesi Muhtarı Karakullukçu da mahallesinde yaşayan kadınlarla birlikte hastane başhekimliğini ziyaret ettiklerini belirterek, "Biz onlara hem ikramda bulunmak, hem de alkışlamaya geldik." dedi. Karakullukçu, sözlerine şöyle devam etti:

"Gururumuz olan sağlık çalışanlarımıza, mahallemiz sakini kadınlarımızın evlerinde kendi elleriyle hazırladığı kurabiye, kek ve poğaçalardan oluşan ikramlarımızı verdik. Bizlere ve hastalarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı onlara çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde bu organizasyon için bir araya gelen kadınlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bu zorlu süreçte en ön saflarda Kovid-19 salgınına karşı cansiperane bir mücadele sergileyen sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlara bir nebze de olsa moral ve destek verebilmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Bundan sonra da sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum, onlar evlerinde kalsınlar, bizler daima hizmetindeyiz."

Beyşehir'de kadınlardan sağlıkçılara ikramlı, çiçekli ve alkışlı destek

Esentepe Mahallesi, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:42 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi Yaptıkları canlı yayında "Devletin verdiği kurallara uymam" diyen 2 genç gözaltına alındı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı         
17:01
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu         
16:56
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor         
16:51
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi         
16:43
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak         
16:35
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı         
16:28
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor         
16:19
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi         
16:18
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı         
15:59
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor         
15:48
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle         
15:45
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı         
15:43
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar         
15:42
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi 9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi         
15:12
İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı         
14:59
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı         
14:56
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı         
14:50
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı         
14:44
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor         
14:34
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi         
14:18
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek         
14:12
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı         
14:09
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir         
14:03
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı         
13:57
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı         
13:55
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır         
13:30
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey         
13:29
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım         
13:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 17:20:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyşehir'de kadınlardan sağlıkçılara ikramlı, çiçekli ve alkışlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]