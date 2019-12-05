Beyşehir'de kamyonet devrildi: 1 yaralı

Yan yatan araç içerisinde yolcu olarak bulunan ve yaralı olarak çıkarılan Rıfat Şahiner kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.

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Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor