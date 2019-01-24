Beyşehir'de Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Türk Kızılayı kan bağışı kampanyası düzenledi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Türk Kızılayı kan bağışı kampanyası düzenledi.





İlçe merkezinde, Atatürk Anıtı önündeki kan alma tırında yürütülen ve 5 gün süren kan bağışı kampanyasına ilçe halkının ilgisi yoğun oldu.



Vatandaşlar, kan bağışı yapabilmek için Anıt Alanı'nda sıraya girdi. Kan bağışı kampanyasına vatandaşların yan ısıra kamu kurumlarında görev yapan çalışanlar da destek verdi.



Türkiye Kızılay Derneği Beyşehir Şubesi Başkanı Nurettin Koçer, yaptığı açıklamada, kan bağışı yapmanın bir insanlık görevi olduğunu belirterek, bir ünite kanın üç can birden kurtarabildiğinin altını çizdi.



Koçer, kanın yapay olarak üretilemeyen ve kaynağı sadece insan olan bir sıvı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Kampanyamıza destek veren ilçe yöneticilerimize, kurum müdürlerimize, kamu personelimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, esnafımıza ve vatandaşlarımıza bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu toplanan kanlar, ihtiyaç sahiplerine şifa olur. Sağlıklı olan herkesi kan Kızılayımızın düzenlediği bu ve benzeri kan bağışı kampanyalarına destek vermeye davet ediyorum."

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