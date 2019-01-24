Beyşehir'de Kan Bağışı Seferberliği
26 dakika önce
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Konya
'nın Beyşehir
ilçesinde Kızılay
tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Atatürk
Anıtı önündeki kan alma tırında yürütülen ve 5 gün boyunca devam eden kan bağışı kampanyasına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, kan bağışı yapabilmek için Anıt Alanında sıraya girdi. Kan bağışı kampanyasına vatandaşların yanı sıra kamu kurumlarında görev yapan yönetici ve personeller de destek verdi. Türkiye Kızılay Derneği
Beyşehir Şubesi Başkanı Nurettin Koçer, yaptığı açıklamada, kan bağışı yapmanın bir insanlık görevi olduğunu ifade ederek, bir ünite kanın üç can birden kurtarabildiğini belirtti. Koçer, kanın yapay olarak üretilemeyen ve kaynağı sadece insan olan bir sıvı olduğunu vurgularken, "Kampanyamıza destek veren ilçe yöneticilerimize, kurum müdürlerimize, kamu personelimize, esnaflarımızı ve vatandaşlarımıza bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu toplanan kanlar ihtiyaç sahiplerine şifa olur. Sağlıklı olan herkesi Kızılayımızın düzenlediği bu ve benzeri kan bağışı kampanyalarına destek vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:24 Kaynak: İHA
PTT Merkezinde Kargo Paketi Patladı: 1 Yaralı
Son Dakika! Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı
Bahçeli, İsim Vermeden Muharrem İnce'ye Yüklendi: Vay Densiz Vay
YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir