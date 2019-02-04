Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Kar Üzerinde Doğa Yürüyüşü

Beyşehir'de Kar Üzerinde Doğa Yürüyüşü

26 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen kar yürüyüşü etkinliğinde, katılımcılar kayak keyfi de yaşadı.

Beyşehir'de Kar Üzerinde Doğa Yürüyüşü, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen kar yürüyüşü etkinliğinde, katılımcılar kayak keyfi de yaşadı.

Beyşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Huğlu Dikenli Tepe Kar Yürüyüşü Etkinliğine doğaseverler ve dağcılar yoğun ilgi gösterdi. Beyşehir ve Huğlu'nun yanı sıra Konya, Ankara ve Seydişehir bölgesinden doğaseverler ile Mevlana Dağcılık Kulübü üyesi dağcıların da yer aldığı etkinlikte önce yüksekliği yer yer 1,5 metreye ulaşan kar örtüsü üzerinde yürüyüş gerçekleştirilen katılımcılar, ardından bin 800 metre rakıma sahip Dikenli Tepe'ye ulaştığında kayak yapmanın keyfini de yaşadı. Etkinlik için buluşma noktaları olan Huğlu Mahallesi meydanında toplanan katılımcılar, beyaz örtü üzerinde 3,5 kilometrelik tırmanışla zirveye ulaştı. Katılımcılar, Doğa yürüyüşü esnasında güzergah üzerindeki değişik noktalara yanlarında getirdikleri ekmekleri de yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacı için bıraktı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, her yıl Şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirdikleri ve artık geleneksel hale getirdikleri kar yürüyüşü etkinliğinin bu yıl sekizincisini düzenlediklerini belirterek, gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti. Büyükkafalı, etkinliğe ilçe ve il dışından da gelen doğasever ve dağcıların da aralarında olduğu toplam 106 kişinin katıldığını sözlerine ekledi.

Doğa yürüyüşü etkinliği 3,5 kilometrelik iniş yürüyüşünün ardından son buldu. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:49 Kaynak: İHA

Konya, Beyşehir, Kar, Güncel
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