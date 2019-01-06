Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Kar Yağışı

Beyşehir'de Kar Yağışı

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde, sabah erken saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

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Beyşehir ilçesinde, sabah erken saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Beyşehir'de yüksekliği 15 santimetreyi bulan kar, ulaşım ile balıkçılık faaliyetlerini de etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber olan Beyşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

Karayolları ve Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ilçe merkezini Konya, Isparta, Antalya, Derebucak ve Seydişehir'e bağlayan ana yollarda ve dış mahalle yollarında kar temizliği çalışmalarına hız verdi.

Kar yağışı nedeniyle Beyşehir Gölü kıyılarında karla dolan balıkçı tekneleri kartpostallık görüntüler oluştururken, balıkçılık faaliyetlerine ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Sabah, Beyşehir, Kar, Güncel
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