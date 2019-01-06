Beyşehir'de Kar Yağışı

Beyşehir
ilçesinde, sabah erken saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Beyşehir'de yüksekliği 15 santimetreyi bulan kar, ulaşım ile balıkçılık faaliyetlerini de etkiledi. Kar
yağışı nedeniyle yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber olan Beyşehir Belediyesi
ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.
Karayolları ve Konya
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri ise ilçe merkezini Konya, Isparta
, Antalya
, Derebucak
ve Seydişehir
'e bağlayan ana yollarda ve dış mahalle yollarında kar temizliği çalışmalarına hız verdi.
Kar yağışı nedeniyle Beyşehir Gölü kıyılarında karla dolan balıkçı tekneleri kartpostallık görüntüler oluştururken, balıkçılık faaliyetlerine ara verildi.