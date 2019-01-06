Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Beyşehir'de Kar Yağışı Etkili Oldu

15 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sabah saatlerinde başlayarak etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Beyşehir'de Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sabah saatlerinde başlayarak etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Beyşehir'de kalınlığı 15 santimetreyi bulan kar, yüksek kesime sahip dış mahallelerde 30 santimetreye yaklaştı. Kar yağışı balıkçılık faaliyetlerini de olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı sebebiyle ilçe merkezinde yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber olan Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleriyle çalışma başlattı. Karayolları ve Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise ilçeyi Konya, Isparta, Antalya, Derebucak ve Seydişehir yönüne bağlayan ana yollarda ve dış mahalle yollarında kar temizliği çalışmalarına hız verdi.

Kar yağışı nedeniyle Beyşehir Gölü kıyılarında karla dolan balıkçı tekneleri kartpostallık görüntüler sergilerken, balıkçılar ise tekneleriyle göle açılmayarak avlanma faaliyetlerine bir süre ara verdi.

Fotoğraf severler ise karla birlikte en güzel kareleri çekebilmek için Beyşehir Gölü kıyılarına akın etti. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:01 Kaynak: İHA

Sabah, Konya, Beyşehir, Kar, Güncel
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