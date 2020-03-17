Beyşehir'de kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkisini gösteren kar yağışıyla ilçe geneli beyaza büründü.



Beyşehir ilçe merkezi ve dış mahallelerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren yağış sonrasında vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde araçlarında kar temizliği yaparak işyerlerine gidebildi. Kent merkezinde 15 santimetreye ulaşan kar yüksekliği, ilçeye bağlı birçok yerleşim merkezinde 30 santimetreyi buldu. Belediye ekipleri, kar yağışının etkili olması ile beraber yolları ulaşıma açık tutabilmek için gece saatlerinden bu yana seferber oldu. Yollar ve kaldırımlar kardan temizlenirken, sabah saatlerinde ise eğitimli kesimlerde buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yürütüldü. Ekipler, farklı noktalarda kar yükünün ağırlığını kaldıramayarak kırılıp yere düşen ağaçların dallarını da toplayarak temizledi.



Öte yandan ilçede akşam saatlerden bu yana farklı güzergahlarda çok sayıda maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Kazalarda, yaralananlar devlet hastanesine nakledilirken, kazaya karışan araçlar ise sevk edilen çekiciler tarafından yoldan kaldırıldı. - KONYA