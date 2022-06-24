Beyşehir'de karavan kamping alanının altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Beyşehir'de karavan kamping alanının altyapı çalışmaları sürüyor

24.06.2022 16:48
Beyşehir'de karavan kamping alanının altyapı çalışmaları sürüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki karavan ve kamping alanının altyapı çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki karavan ve kamping alanının altyapı çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Beyşehir Gölü'nün Karaburun sahilinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bayındır, yaptığı açıklamada, Karaburun Plajı Karavan ve Kamping Alanı'nın karavan ve kamp tutkunları için de gözde bir alan haline geleceğini belirtti.

Çalışmaların hızla tamamlanacağını aktaran Bayındır, "Alan özellikle hafta sonu için kamp ve karavan severlerin yeni adresi haline getireceğiz. Burası kamp ve karavan için önemli olan güvenlik, temizlik, elektrik, su, belirlenen kamp ve karavan alanları gibi birçok unsuru içinde barındıracak."ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Adil Bayındır, Beyşehir Gölü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de karavan kamping alanının altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir'de karavan kamping alanının altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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