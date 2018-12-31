Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Karda Doğa Yürüyüşü

Beyşehir'de Karda Doğa Yürüyüşü

51 dakika önce

Beyşehir ilçesinde, doğaseverler kar üzerinde doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Beyşehir'de Karda Doğa Yürüyüşü, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, doğaseverler kar üzerinde doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Beyşehir Belediyesi ev sahipliğinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen yılın son doğa yürüyüşü etkinliği, ilçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

İlçenin simgesi olan Anamas Dağı'nın eteklerinde İslibucak mevkisinde düzenlenen etkinliğe Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Doğa Yürüyüş Topluluğu ve Karatay Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'na mensup 47 doğasever katıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılında çok sayıda sosyal ve kültürel etkinliklere imza attıklarını belirterek, "İlçemizin tanıtımı, doğal güzelliklerimizin yakından görülmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu tür etkinliklere önem verdik. Bu kapsamda 53 doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdik. Bu anlamda derneğimize de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Doğa dostu herkesi ilçemizi bu tür etkinlikler vesilesiyle görmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Etkinlikler Sorumlusu ve Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da İslibucak Doğa Yürüyüşü'nün zaman zaman kar yağışı altında gerçekleştiğini söyledi.

Katılımcıların, bin 400 metreden bin 700 rakıma karlı zemin üzerinde sedir ormanlarının arasında 11 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdiklerini anlatan Büyükkafalı, "Doğaseverler hem kendi sağlıkları için yürüdü hem de kar eğlenceleriyle dolu keyifli anlar yaşayarak bölgenin doğal güzelliklerini yakından görme imkanı buldu. 2018 yılının doğa yürüyüşü etkinliklerini son aktivitemizle tamamlamış olduk. Etkinliklerimiz 2019 yılında da devam edecek." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:45 Kaynak: AA

Anamas Dağı, Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Güncel
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